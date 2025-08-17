پخش زنده
امروز: -
رسانههای رژیم صهیونیستی از اعتصاب و اعتراضات سراسری در فلسطین اشغالی در اعتراض به سیاستهای سران این رژیم در ادامه جنگ در غزه و سنگ اندازی این رژیم در آزاد نشدن اسرایشان خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رسانههای صهیونیستی از اعتصابها و برگزاری اعتراضات در سراسر فلسطین اشغالی خبر دادند، معترضین خواستار بازگشت اسرای این رژیم و پایان جنگ در غزه شدند.
کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی در این باره گزارش داد: معترضان تقاطع «رعنانا» در شمال تلآویو را به روی حرکت خودروها مسدود کردند.
سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز گزارش داد: معترضان بزرگراه شماره یک در ورودی قدس اشغالی را مسدود کردند و خواستار بازگشت اسرای اسرائیلی در غزه شدند.
رسانههای صهیونیستی همچنین گزارش دادند که معترضان جادهها را در بسیاری از نقاط سراسر فلسطین اشغالی مسدود کردند. شهرکنشینان معترض صهیونیست صبح امروز در اعتراض به تصمیمات دولت نتانیاهو برای تداوم جنگ، خیابان بین قدس اشغالی و تلآویو را با آتش زدن لاستیک مسدود کردند و خواستار توافق تبادل اسرا برای آزادی اسرای خود در غزه شدند.
خانوادههای اسرای رژیم صهیونیستی در اعنراض به تعلل، بی تفاوتی و سنگ اندازی رژیم صهیونیستی در آزادی اسرای این رژیم در غزه و ابهام در سرنوشت آنها خشم خود را در قبال سران این رژیم اعلام و تقاطع "کابری" در سرزمینهای اشغالی را بستند.
خانوادههای اسرای اسرائیلی صبح امروز همچنین تقاطع «تل قاشیش» به سمت شمال فلسطین اشغالی را مسدود کردند.