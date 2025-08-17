به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مجید صفدریان با بیان اینکه فرآیند بازگشت آزادگان چندین هفته به طول انجامید و برخی از این عزیزان سال‌ها پس از پایان جنگ تحمیلی به میهن بازگشتند، افزود: استان همدان افتخار دارد که در طول مبارزات انقلاب، مقابله با گروهک‌های ضد انقلاب در کردستان و هشت سال دفاع مقدس، یک‌هزار و ۸۰ آزاده را به انقلاب و نظام تقدیم کرده است.

وی به سال‌های اسارت این قهرمانان پرداخت و گفت: این عزیزان بهترین سال‌های عمر خود، یعنی دوران جوانی‌شان را در زندان‌های رژیم بعث سپری کردند و نماد ایستادگی و مقاومت شدند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران همدان در ادامه سخنان خود، به حضور تعدادی از آزادگان در زندان‌های رژیم ستمشاهی پیش از پیروزی انقلاب اشاره کرد و توضیح داد: این افراد که به عنوان آزادگان سیاسی یا آزادگان انقلاب شناخته می‌شوند، به دلیل مبارزات علیه رژیم پهلوی زندانی بودند.

صفدریان گفت: سردار حاج حمید تاپ نوروز با بیش از ۱۰/۵ سال اسارت، طولانی‌ترین دوران اسارت را داشتند. ایشان در روز‌های ابتدایی جنگ به اسارت نیرو‌های رژیم بعث درآمدند و تا سال ۱۳۶۹ در اسارت بودند. خوشبختانه ایشان در قید حیات و در صحت و سلامت کامل هستند.

وی همچنین از شهدای آزاده به ویژه شهدای غریب اسارت یاد کرد و افزود: تا به امروز ۲۵ شهید غریب اسارت در استان همدان شناسایی شده‌اند. این شهدای عزیز در دوران اسارت به شهادت رسیدند و پیکرشان هرگز به میهن بازنگشت.

صفدریان با اشاره به برنامه‌های بزرگداشت روز آزادگان در استان همدان گفت: برنامه‌ها از روز جمعه ۲۴ مرداد با سخنرانی تعدادی از آزادگان پیش از خطبه‌های نماز جمعه در شهرستان‌ها آغاز شده است.

وی با اشاره به برنامه‌های بزرگداشت روز آزادگان عنوان کرد: برگزاری گردهمایی آزادگان در طول هفته، تجلیل از آزادگان شاغل و بازنشسته توسط دستگاه‌های اداری و نیرو‌های مسلح، عطر افشانی و گلباران مزار شهدای آزاده و آزادگان متوفی، دیدار با خانواده شهدای آزاده و خاطره‌گویی و روایتگری آزادگان در مساجد و ادارات از جمله برنامه‌های این هفته می‌باشد.