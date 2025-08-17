به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،همت زاده افزود: کالا‌های شناسایی شده شامل: سبزی خردکن، ماست، کرسی برقی، گلاب، دوغ، ترشی سیر، تیغه برف پاک کن، اجاق گاز، زودپز، باند پانسمان، زیتون شور، لامپ، عرق بهار نارنج، مربا، خامه، همبرگر، خرما، آب معدنی، فیلتر گازوئیل، زیتون شور، فرآورده کاکائویی، دستمال کاغذی، لنت ترمز، فیلتر هوای پراید، خرما، نوشیدنی ویتامین C، رب گوجه، محافظ جان، چای، خودکار، روغن، شامپو، گاز چهارپایه، سس مایونز، پودر صابون، زعفران و شیرآلات بهداشتی بوده است.

وی با تاکید بر صیانت از حقوق شهروندی و احقاق حقوق مصرف کنندگان، افزود: تولید‌کنندگان کالا‌های مشمول استاندارد اجباری ملزم به درج علامت استاندارد و کد ده رقمی آن و همچنین مشخصات کامل کالا از جمله نام تولید کننده و آدرس محل تولید می‌باشند و در غیر این صورت تخلف محسوب شده و برخورد قانونی لازم صورت می‌پذیرد. همت زاده اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد برای کالا‌های مشمول استاندارد اجباری و درج علامت استاندارد و کدرهگیری ذیل آن بر روی کالا را لازم و ضروری دانست.

وی از هم استانی‌های گرامی درخواست کرد که با ارسال کد ۱۰ رقمی مندرج در زیر علامت استاندارد به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ از اصالت و اعتبار علامت استاندارد درج شده روی کالا‌ها اطمینان حاصل کنند. همچنین در صورت مشاهده کالا‌های مغایر با استاندارد در مراکز عرضه و بازار، موضوع را از طریق سامانه مردم دار با آدرس ۱۵۱۷.inso.gov.ir و یا تماس با شماره تلفن ۱۵۱۷ به اداره کل استاندارد استان اطلاع دهند تا با بازرسی، اقدامات لازم در خصوص جمع آوری این نوع کالا‌ها از مراکز عرضه و فروش استان صورت گیرد.