بازار برق بورس انرژی ایران میزبان دادوستد یک میلیارد و میلیون و ۸۶۸ هزار و ۶۸ کیلووات ساعت برق در روز ۲۵ مرداد بود؛ این معاملات مجموع ارزشی برابر ۱۱ هزار و ۳۱۴ میلیارد ریال را در این بازار رقم زد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیریت بورس انرژی اعلام کرد: تابلو مشتقه برق میزبان فروش ۵۵ میلیون کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های حرارتی بزرگ مقیاس به شکل سلف بود. این در حالی بود که از تابلو فیزیکی برق ۲۰۱ میلیون کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های حرارتی بزرگ مقیاس به شکل فیزیکی دادوستد شد.

همچنین در این روز ۱.۹ میلیون کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های سبز به شکل سلف در تابلو مشتقه برق سبز معامله شد؛ این در حالی بود که ۳.۹ میلیون کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های سبز به شکل فیزیکی در تابلو فیزیکی برق سبز به فروش رفت.

تابلو مشتقه برق آزاد نیز در این روز میزبان فروش ۱۲.۸ میلیون کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های کوچک مقیاس و پراکنده به شکل سلف بود.

این در حالی بود که در این روز ۴۳۵ میلیون کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های کوچک مقیاس و پراکنده به شکل فیزیکی در تابلو فیزیکی برق آزاد دادوستد شد و این معاملات به ثبت مجموع ارزشی برابر ۸ هزار و ۷۰۳ میلیارد ریال در بازار برق انجامید.