رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت : این استان با تولید ۱۷ میلیون تن محصول طلایهدار امنیت غذایی کشور است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جواد سلطانی کاظمی با بیان اینکه سازمان جهاد کشاورزی خوزستان یکی از بازوان توانمند دولت در استان است که نقش پیشران در حوزه اقتصادی را دارد، اظهار داشت: سهم استان در امنیت غذایی کشور با تولید ۱۷ میلیون تن محصولات کشاورزی، ۱۴ درصد است.
وی افزود: با وجود ناترازی انرژی، کمبود منابع آبی و شرایط جوی استان، خوزستان همچنان طلایهدار تولید محصولات کشاورزی و توسعه اقتصادی است و این نقش باید به خوبی در هفته دولت تبیین شود.
سلطانی کاظمی با اشاره به حضور فعال کارکنان سازمان جهاد کشاورزی در خط مقدم جنگ ۱۲ روزه برای تأمین سفره مردم، تصریح کرد: در هفته دولت باید عملکرد واحدهای مختلف سازمان به عرصه ظهور برسد و در این راستا باید از نظرات و پیشنهادات جامعه دانشبنیان و افراد نخبه برای برگزاری هرچه بهتر مراسمات مربوط به این ایام استفاده گردد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با تأکید بر اهمیت پرداختن به موضوع تغییرات اقلیمی، پیشنهاد کرد که همایش یا نشستی با حضور شخصیتهای علمی در این زمینه برگزار شود.
وی همچنین بر ضرورت عرضه مستقیم کالاهای اساسی با قیمت مناسب در نمایشگاه هفته دولت تأکید کرد.
راه اندازی پویش برای نمایش زحمات کشاورزانی که از خدمات سازمان جهاد کشاورزی بهرهمند شدند، برگزاری مراسم نشاط آفرین با استفاده از ظرفیت روستاییان و عشایر نیز از دیگر موضوعاتی بود که این مقام مسئول بر آن تاکید داشت.