به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل محبوب حیدری در بازدید از پروژه‌های مسکونی در حال اجرا در شهرک ۶۴۵ هکتاری سردار شهید حاج‌قاسم سلیمانی اردبیل اظهار کرد: استفاده سازندگان پروژه‌های مسکونی طرح نهضت ملی مسکن از مصالح باکیفیت، زیبا و استاندارد داخلی بسیار حائز اهمیت است.

وی افزود: رعایت زیبایی بصری در اجرای پروژه‌های عمرانی به‌ویژه در حوزه ساختمان‌سازی، معماری و شهرسازی تأثیر مثبت و مستقیمی بر کیفیت زندگی و محیط‌زیست دارد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل گفت: بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده عملیات اجرایی این پروژه‌ها تاکنون بیش از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و تلاش می‌کنیم پروژه‌ها و واحد‌های مسکونی تحویلی به متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در سطح استان، هم از لحاظ کیفیت ساخت و هم از لحاظ طراحی بیرونی و داخلی نمونه باشند.

حیدری بر اهمیت تسریع در روند ساخت‌وساز، تکمیل زیرساخت‌های موردنیاز و حفظ کیفیت فنی پروژه‌ها تأکید کرد و ادامه اد: سازندگان و کارگزاران پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن نباید مقوله مهم کیفیت را فدای سرعت کنند، چون همه ما در برابر این متقاضیان که عمدتاً" از قشر متوسط و ضعیف جامعه هستند، مسئول و پاسخگو هستیم.

وی تصریح کرد: توجه به جزئیات بصری در طراحی‌ها، نورپردازی محوطه، استفاده از رنگ‌های تلفیقی زیبا و گرم در معماری داخلی و بیرونی ساختمان و همچنین استفاده از عناصر طبیعی مانند گیاهان در ایجاد یک محیط آرام، پویا و دلنشین برای خانواده‌ها بسیار حائز اهمیت است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل با قدردانی از توجه سازندگان و ناظران پروژه‌های نهضت ملی به دغدغه‌های متقاضیان خاطرنشان کرد: پروژه‌هایی که دارای طراحی زیبای بصری هستند، ارزش افزوده بالایی دارند و بالطبع موجب تقویت حس تعلق و مالکیت خواهد شد.

حیدری با تأکید بر لزوم تسریع در روند اجرای پروژه، بر استفاده مداوم از مصالح مرغوب توسط سازندگان و کنترل کیفی دقیق تمامی مراحل ساخت از سوی مهندسین ناظر تأکید کرد و افزود: کیفیت سازه‌ها و ایمنی ساکنان آینده اولویت اصلی ما است و این پروژه به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های مسکن استان، نقش مهمی در توسعه شهری اردبیل ایفا خواهد کرد.

لازم به ذکر است این پروژه عظیم که در حال حاضر در ۱۲ قطعات مختلف به تعداد ۱۵۵۴۰ واحد در حال اجراست، تاکنون به پیشرفت فیزیکی بیش از ۵۰ درصد رسیده است. استفاده از مصالح ساختمانی باکیفیت و رعایت استاندارد‌های نوین ساخت‌وساز، از ویژگی‌های شاخص این طرح ملی است.