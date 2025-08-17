پخش زنده
امروز: -
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای خوزستان از آغاز مرحله استانی مسابقات مهارت بین یک هزار و ۲۸۰ نفر از جوانان زیر ۲۱ سال در ۳۸ رشته به صورت عملی و پروژهای، جهت حضور در بیست و دومین دوره مسابقات ملی مهارت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شهرام ملاییهزاروندی با اشاره به این دوره از مسابقات اظهار کرد: مرحله شهرستانی بیست و دومین دوره مسابقات ملی مهارت با حضور یک هزار و ۲۸۰ نفر در ۳۸ رشته به صورت عملی و پروژهای به مدت سه روز در مراکز آموزش فنی و حرفهای استان برگزار میشود.
وی با اشاره به اهداف برگزاری این مسابقات افزود: شناسایی نخبگان مهارتی، ارتقای توان مهارتی نیروی کار مطابق با استانداردهای جهانی، بررسی نقاط قوت و ضعف آموزشهای مهارتی، ایجاد فرصت برای تبادل اطلاعات و تجارب حرفهای و ایجاد انگیزه در جوانان برای یادگیری مهارت از جمله اهداف این رقابتها است.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای خوزستان ادامه داد: آشنایی مربیان با استانداردهای آموزش مهارت جهانی و فناوریهای نوین، بسترسازی برای اجرای آموزشهای پروژهمحور، ایجاد ارتباط بین مراکز آموزش مهارتی و صنعت و معرفی مهارتآموزان برتر به بنگاههای اقتصادی با هدف اشتغال نیز از دیگر اهداف برگزاری این مسابقات به شمار میرود.
وی تصریح کرد: نفرات برگزیده مرحله استانی به عنوان تیم مهارت استان خوزستان در مرحله کشوری این مسابقات که مهرماه سال جاری در اصفهان برگزار میشود، حضور مییابند.