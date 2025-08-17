به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ هاتف باقر سلیمی معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر مازندران از ارائه خدمات امدادی به ۱۱۰۳ نفر و نجات ۲۲۵ نفر از امواج مرگبار خزر در طرح پیشگیری و کاهش غریق در ساحل این استان خبر داد.

باقرسلیمی با اشاره به اجرای طرح پیشگیری و کاهش غریق در ۴۰۰ کیلومتر نوار ساحلی استان، اعلام کرد: از ابتدای خردادماه، امدادگران و نجاتگران جمعیت هلال احمر با مشارکت ۱۲۵۳ ناجی غریق در قالب ۳ پایگاه ثابت دریایی و ۳۱ پست سیار ساحلی مستقر شده‌اند.

وی افزود: روزانه ۱۳۳ امدادگر و نجاتگر در این مناطق گشت‌زنی می‌کنند و برای پشتیبانی عملیات، ۶ دستگاه آمبولانس، ۶ فروند جت‌اسکی، ۱۱ فروند قایق، ۳۱ دستگاه موتورسیکلت و ۱۱ خودروی پشتیبانی به‌کار گرفته شده است.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر مازندران با تاکید بر اینکه تابستان امسال تمامی توان عملیاتی جمعیت هلال احمر استان بر محور پیشگیری و کاهش غریق در ساحل متمرکز شده است، گفت: ارائه خدمات حضوری نظیر پانسمان و آتل بندی، تست فشارخون و قند خون به ۸۴۷ نفر و انتقال ۳۱ مصدوم به مراکز درمانی از دیگر خدمات امدادی، پیش بیمارستانی و اورژانسی ارائه شده به گردشگران ساحلی بوده است.

وی با بیان اینکه بررسی‌های آماری نشان می‌دهد سال گذشته تعداد غریق در آب‌های ساحلی مازندران نسبت به مدت مشابه با کاهش ۵۰ درصدی همراه بوده است، افزود: این کارنامه درخشان مرهون تلاش شبانه روزی امدادگران و ناجیان غریق بوده است.

باقرسلیمی با اشاره به اینکه عدم آگاهی افراد نسبت به وضعیت توپوگرافی و تغییرات بستر دریا در نوار ساحلی و نیز عدم آشنایی به قواعد شنا و وجود جریان شکافنده از عمده‌ترین دلایل غرق شدن مردم قلمداد می‌شود، گفت: متاسفانه افراد زیادی توصیه‌های نجاتگران و امدادگران هلال احمر را در نظر نمی‌گیرند و با شنا در مناطق حادثه خیز جان خود را به خطر می‌اندازند.