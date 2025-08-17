پخش زنده
چهارمحال و بختیاری آماده برگزاری سومین جشنواره ملی اقوام و عشایر ایرانزمین شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان گفت: این استان آماده برگزاری سومین جشنواره ملی اقوام و عشایر ایرانزمین در شهرستان فارسان شده است.
علیرضا جیلان گفت: تمامی برنامهریزیها برای برگزاری مطلوب این جشنواره انجام شده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری افزود: در این راستا ۱۲ کمیته تخصصی برای برگزاری سومین جشنواره ملی اقوام و عشایر ایرانزمین در این استان تشکیل و فعال شده است.
جیلان گفت: همچنین وظایف تمام مسئولان کمیتههای ۱۲ گانه سومین جشنواره ملی اقوام و عشایر ایرانزمین تشریح و به آنان ابلاغ شده است.
وی یادآور شد: حضور اقوام و عشایر ایرانزمین از سراسر کشور در سومین جشنواره ملی اقوام و عشایر ایرانزمین باعث معرفی بیشتر چهارمحال و بختیاری در سطح ملی و بینالمللی میشود.
فرماندار فارسان هم گفت: سومین جشنواره ملی اقوام و عشایر ایرانزمین به میزبانی این شهرستان باید نسبت به دو سال قبل مطلوبتر، بهتر و باشکوهتر برگزار شود.
حامد پریزاد تأکید کرد: بههمین منظور تقویت نقاط مثبت و رفع نقاط ضعف جشنواره ملی اقوام و عشایر ایرانزمین در دو سال گذشته ضروری است.