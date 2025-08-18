پخش زنده
۲۸ اثر تاریخی شهرستان دهاقان در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرماندار دهاقان گفت: این آثار شامل مساجد و حمامهای قدیمی و صنایع دستی هستند که قدمت دیرینهای در زمینه میراث تاریخی دارند.
حسن جعفری هرندی افزود: دهاقان ظرفیتهای مختلفی در زمینههای تاریخی، گردشگری و کشاورزی دارد و میتواند مقصد مناسبی برای گردشگران باشد.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان نیز گفت: ارتقا و شناسایی آثار تاریخی شهرستان دهاقان برای ثبت در فهرست آثار ملی یکی از برنامههای میراث فرهنگی است.
امیر کرمیزاده افزود: ۳۰ اثر تاریخی دیگر در این شهرستان شناسایی شده که تعدادی در حال مرمت و بازسازی است و ظرفیت ثبت در آثار ملی دارد.
وی گفت: یکی از ظرفیتهای دهاقان با توجه به وجود گلخانه در این شهرستان، گردشگری کشاورزی است که میتواند در جذب گردشگر مؤثر باشد.