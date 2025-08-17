به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ عباس حقیقی نیا با بیان اینکه ایجاد ناامنی برای مردم و انجام رفتار‌های هنجارشکنانه خط قرمز پلیس است گفت: در پی تماس مردمی با مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ مبنی بر وقوع درگیری و متعاقب آن تیراندازی با سلاح گرم به سمت یکی از کارکنان اداره منابع طبیعی این شهرستان در یکی از ییلاقات، بلافاصله ماموران انتظامی به محل مورد نظر اعزام شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان تالش افزود: پس از حضور پلیس در صحنه و با اقدامات فنی و پیگیری‌های ماموران انتظامی، عامل تیراندازی شناسایی و در مخفیگاهش دستگیر شد.

وی با اشاره به اینکه از متهم یک قبضه سلاح شکاری بدون مجوز کشف شد، گفت: متهم ۳۲ ساله با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.