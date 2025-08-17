به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، محمدحسین واحدیان گفت: عرشه نخستین پل در بلوار آزادی با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نصب شد و به‌زودی با تکمیل تجهیزات به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی افزود: دومین پل نیز در بلوار کاشانی، رو‌ به روی دادگستری‌ نصب می شود.

شهردار شهرکرد گقت: استفاده از سرمایه‌های بخش خصوصی علاوه بر تسریع در اجرای طرح‌ها، موجب کاهش فشار بر بودجه عمومی شهرداری، بهبود کیفیت ساخت و بکارگیری فناوری‌ های به‌روز می‌شود.