به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سید حسن موسوی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند گفت: کشت گوجه فرنگی در این شهرستان آغاز شدئه است و پیش بینی می‌شود امسال بیش از ۲۰۰ هکتار مزارع این شهرستان به کشت این محصول اختصاص یابد.

وی افزود: پیش بینی می‌شود در فصل پاییز ۱۰ هزار تن محصول از این سطح کشت برداشت شود.

موسوی در خصوص نحوه آبیاری مزارع گوجه فرنگی گفت: برای مدیریت مصرف آب، آبیاری تمام مزارع به صورت نواری است که نسبت به آبیاری غرقابی ۵۰ درصد در مصرف آب صرفه جویی می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند، بیان کرد: ارقام گوجه فرنگی تولید شده در شهرستان بریویو، برنتا و افرا است و به صورت نشاء در گلخانه‌های خارج از شهرستان تولید و آماده انتقال به زمین زراعی می‌شود