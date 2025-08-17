رادیو صبا با بررسی هزینه‌های بالای وسایل آرایشی و بهداشتی در «عصر صبا» و دنیای پررمز و راز هنر‌های سنتی در «دو راهی» مخاطبان را همراهی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «عصر صبا» در روز یکشنبه ۲۶ مرداد، به موضوع بهداشت فردی و سبک زندگی پرداخته و به بررسی هزینه‌های بالای وسایل آرایشی و تأثیر آن بر زندگی روزمره می‌پردازد.

این برنامه با هدف آگاهی‌بخشی به مخاطبان، به چالش‌های مالی ناشی از خرید محصولات آرایشی و بهداشتی می‌پردازد و سعی دارد تا راهکار‌هایی برای مدیریت هزینه‌ها ارائه دهد.

در این برنامه، موضوعاتی مانند انتخاب محصولات بهداشتی با کیفیت و مقرون به صرفه، تأثیر تبلیغات بر خرید وسایل آرایشی و همچنین راهکار‌های کاهش هزینه‌ها در این زمینه مورد بحث قرار خواهد گرفت.

همچنین، شنوندگان می‌توانند از طریق تماس‌های تلفنی و پیامک، تجربیات و نظرات خود را درباره هزینه‌های وسایل آرایشی به اشتراک بگذارند و در این بحث مشارکت کنند.

برنامه «عصر صبا» هر روز ساعت ۱۸ به تهیه‌کنندگی محمد حسین خسروجردی از رادیو صبا پخش می‌شود.

برنامه «دو راهی»

برنامه «دوراهی» روز یکشنبه ۲۶ مرداد میزبان دو استادکار حوزه حکاکی روی چرم و قالی باقی خواهد بود تا در چالشی فنی و هنری، مهارت‌های خود را به نمایش بگذارند.

این برنامه در قالب بخش‌های متنوع به تحلیل و بررسی نکات کلیدی در مورد حکاکی روی چرم و قالی باقی، از جمله انتخاب ابزار مناسب، روش‌های حکاکی و نکات فنی در این هنر می‌پردازد.

همچنین، شنوندگان می‌توانند با ارسال پیامک به سامانه ۳۰۰۰۰۱۰۵۵ سوالات خود را مطرح کنند و در این فرآیند یادگیری مشارکت داشته باشند.

یادگیری مهارت‌های مختلف در زندگی امروزی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با توجه به تغییرات سریع در بازار کار و نیاز‌های روزافزون جامعه، داشتن مهارت‌های متنوع می‌تواند به افراد کمک کند تا در موقعیت‌های مختلف بهتر عمل کنند و فرصت‌های شغلی بیشتری را به دست آورند.

مهارت‌های هنری مانند حکاکی روی چرم و قالی باقی، نه تنها به افراد این امکان را می‌دهد که در کار‌های روزمره خود مستقل‌تر باشند، بلکه می‌تواند به عنوان یک منبع درآمد اضافی نیز عمل کند.

برنامه «دوراهی» هر روز ساعت ۱۵ به تهیه‌کنندگی رضا عزتی و با اجرای مهدی پر پخش می‌شود.

