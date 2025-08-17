پخش زنده
رادیو صبا با بررسی هزینههای بالای وسایل آرایشی و بهداشتی در «عصر صبا» و دنیای پررمز و راز هنرهای سنتی در «دو راهی» مخاطبان را همراهی میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «عصر صبا» در روز یکشنبه ۲۶ مرداد، به موضوع بهداشت فردی و سبک زندگی پرداخته و به بررسی هزینههای بالای وسایل آرایشی و تأثیر آن بر زندگی روزمره میپردازد.
این برنامه با هدف آگاهیبخشی به مخاطبان، به چالشهای مالی ناشی از خرید محصولات آرایشی و بهداشتی میپردازد و سعی دارد تا راهکارهایی برای مدیریت هزینهها ارائه دهد.
برنامه «عصر صبا» هر روز ساعت ۱۸ به تهیهکنندگی محمد حسین خسروجردی از رادیو صبا پخش میشود.
برنامه «دو راهی»
برنامه «دوراهی» روز یکشنبه ۲۶ مرداد میزبان دو استادکار حوزه حکاکی روی چرم و قالی باقی خواهد بود تا در چالشی فنی و هنری، مهارتهای خود را به نمایش بگذارند.
برنامه «دوراهی» به عنوان یکی از برنامههای جذاب و آموزشی رادیو، در روز یکشنبه ۲۶ مرداد، با هدف ایجاد فضایی مفرح و آموزنده برای مخاطبان، به رقابت دو شرکتکننده در حوزه حکاکی روی چرم و قالی باقی میپردازد.
در این قسمت از برنامه، دو هنرمند با تجربه در این زمینه در یک رقابت هیجانانگیز به بررسی چالشها و تکنیکهای مختلف این هنر میپردازند.
این برنامه در قالب بخشهای متنوع به تحلیل و بررسی نکات کلیدی در مورد حکاکی روی چرم و قالی باقی، از جمله انتخاب ابزار مناسب، روشهای حکاکی و نکات فنی در این هنر میپردازد.
همچنین، شنوندگان میتوانند با ارسال پیامک به سامانه ۳۰۰۰۰۱۰۵۵ سوالات خود را مطرح کنند و در این فرآیند یادگیری مشارکت داشته باشند.
یادگیری مهارتهای مختلف در زندگی امروزی از اهمیت ویژهای برخوردار است. با توجه به تغییرات سریع در بازار کار و نیازهای روزافزون جامعه، داشتن مهارتهای متنوع میتواند به افراد کمک کند تا در موقعیتهای مختلف بهتر عمل کنند و فرصتهای شغلی بیشتری را به دست آورند.
مهارتهای هنری مانند حکاکی روی چرم و قالی باقی، نه تنها به افراد این امکان را میدهد که در کارهای روزمره خود مستقلتر باشند، بلکه میتواند به عنوان یک منبع درآمد اضافی نیز عمل کند.
برنامه «دوراهی» هر روز ساعت ۱۵ به تهیهکنندگی رضا عزتی و با اجرای مهدی پر پخش میشود.
