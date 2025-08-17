پخش زنده
تیم ملی بسکتبال ایران در مرحله ردهبندی رقابتهای جام آسیا ۲۰۲۵ به مصاف نیوزیلند خواهد رفت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی بسکتبال ایران در دیدار رده بندی رقابتهای جام آسیا ۲۰۲۵ عربستان، از ساعت ۱۴:۳۰ امروز یکشنبه ۲۶ مرداد در مقابل نیوزیلند قرار خواهد گرفت.
نیوزیلند در رده بندی جهانی بسکتبال در رده ۲۲ قرار دارد و در دوره گذشته این رقابتها در سال ۲۰۲۲ به مدال برنز رسیده بود. این اولین تقابل ایران و نیوزیلند در تاریخ رقابتهای جام آسیا خواهد بود.
ملیپوشان ایران این فرصت را دارند که با پیروزی در این بازی، برای دومین بار به مدال برنز رقابتهای جام آسیا دست پیدا کنند.