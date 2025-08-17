برداشت بی رویه از سفره‌های آب زیرزمینی باعث فرونشست شده و در صورت بارندگی در این مناطق، سیلاب و روان آب‌هایی ایجاد می‌شود و مرگ آبخوان اتفاق می‌افتد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد گفت: با توجه به کاهش بارندگی‌های استان و برداشت بی رویه از سفره‌های آب زیرزمینی و بیلان منفی آبخوان‌ها پدیده فرونشست در دشت‌های استان اتفاق می‌افتد.

جواد محجوبی با بیان اینکه سالیانه به طور متوسط منفی ۲۴۰ میلیون متر مکعب کسری آبخوان‌های استان است، افزود:پدیده فرونشست باعث متراکم شدن سفره‌های آب زیرزمینی می‌شود و حتی در صورت بارندگی‌های مطلوب، آبخوان‌ها دچار فرونشست شده و نفوذ پذیری و امکان تغذیه را از دست می‌دهند.

محجوبی همچنین ابراز کرد: در صورت بارندگی در مناطق دچار فرونشست، سیلاب و روان آب‌هایی ایجاد می‌شود و مرگ آبخوان اتفاق می‌افتد.

مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد با بیان اینکه تغییرات کمی و کیفی آبدهی چاه‌ها از عوامل دیگر ناشی از برداشت‌های بی رویه از سفره‌های آب زیرزمینی است ابراز کرد: این برداشت بی رویه باعث حرکت سفره‌های شور به سمت سفره‌های شیرین و در نتیجه شور شدن بیش از اندازه آب چاه‌ها و از دست رفتن کیفیت آن‌ها می‌شود.

وی همچنین خاطر نشان کرد: کاهش آبدهی چاه‌های صنعت و خدمات، شرب و بهداشت و کشاورزی از دیگر عوامل برداشت بی ریه از آبخوان‌ها است.

رئیس هیئت مدیره شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد با اشاره به اینکه یکی از راهکار‌های جلوگیری از فرونشست، مدیریت مصرف است، گفت: اجرای سند سازگاری با کم آبی و طرح تحویل حجمی از مهمترین طرح‌های مدیریت مصرف در استان است.

این مقام مسئول بیان کرد: اضافه برداشت چاه‌های مجاز وتحویل حجم مشخصی از آب براساس پروانه‌ها از طریق نصب کنتور هوشمند برروی چاه‌های کشاورزی و صنعت به صورت گسترده در استان یزد در حال انجام است.

محجوبی گفت: ۸۵ درصد از چاه‌های صنعتی و ۹۶ درصد از چاه‌های کشاورزی استان یزد به کنتور هوشمند مجهز هستند.

مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد با بیان اینکه کشف و شناسایی چاه‌های غیرمجاز با جدیت در حال انجام است، ابراز کرد: در محیط‌های سربسته و مسقف شناسایی چاه‌های غیرمجاز کار دشواری است و از تمامی همشهریان تقاضا می‌شود ما را در امر شناسایی چاه‌های غیرمجاز یاری کنند.