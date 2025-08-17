برنامه ریزی آستان قدس رضوی برای خدمت رسانی گسترده به زائران
چهارمین جلسه قرارگاه فرهنگی زائران دهه آخر صفر در مشهد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی، در این جلسه گفت: امسال شاهد حضور حداکثری زائران به شهر مشهد خواهیم بود از همین رو آستان قدس رضوی با همکاری سایر نهادها و سازمانها، برنامههای فرهنگی و خدماتی گستردهای را برای میزبانی هر چهبهتر از زائران پیشبینی کرده است.
عبدالحمید طالبی در ادامه به مشارکت تشکلهای مردمی بهویژه حضور دهه هشتادیها در خدمترسانی به زائران تأکید کرد و گفت: پیادهراه خیابان امام رضا با عنوان «در مسیر بهشت» امسال نیز همچون سالهای گذشته در قالب مواکب خدمترسانی آماده میزبانی از زائران پیاده حضرت رضا (ع) است و مواکب باهدف معرفی معارف اهلبیت (ع) به ارائه محصولات فرهنگی میپردازند.
وی خاطرنشان کرد: صداوسیمای خراسان رضوی برای تحقق زیارت از راه دور ویژه برنامههایی را طراحی کرده است تا دلدادگانی که نمیتوانند به هر دلیلی در این ایام به بارگاه منور رضوی مشرف شوند، مراسم و برنامههای حرم مطهر رضوی را بهصورت زنده و مستقیم مشاهده کنند.
طالبی افزود: مبلغان از حوزه علمیه و بسیج طلاب در مواکب فرهنگی که در مسیرهای ورودی شهر مشهد و داخل شهر بر پا شدهاند، حضور مییابند و به تبیین مباحث فرهنگی و زیارت متعالی که از اهداف آستان قدس رضوی است، میپردازند.
وی همچنین با اشاره به اینکه تعداد ۶۰۰ موکب در مشهد طراحی شده است، گفت: این مواکب در ایام پایانی ماه صفر به ارائه خدمت میپردازند
رئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی خاطرنشان کرد: به مناسبت این ایام محصولات فرهنگی متنوعی تولید شده است که در اختیار مواکب قرار میگیرد تا به زائران تقدیم شود.
حسینی فرماندار مشهد هم گفت: امسال فرصت بهتری برای خدمترسانی به زائران دهه آخر صفر فراهم شده است، اگرچه ظرفیت محدود و حضور زائران نامحدود و خدمت در این شرایط کمی نامتوازن است، اما با همت دستگاههای اجرایی خدماترسان، این ناترازی جبران شده است.