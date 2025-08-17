به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، مرتضی حسن آبادی با اشاره به وضعیت نامناسب بارش‌های کرمانشاه در سال آبی جاری گفت: در این مدت در حوزه آبریز کرخه کاهش ۳۷ درصدی و در حوزه آبریز مرزی غرب کاهش ۳۳ درصدی بارش‌ها را نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاهد بودیم

او گفت: مجموع بارش‌های استان کرمانشاه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۶ درصد کمتر بوده است.

سرپرست شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه درباره وضعیت ذخیره سد‌های استان نیز اظهار کرد: شرایط گرما و افزایش تبخیر باعث شده وضعیت ذخیره سد‌های کرمانشاه نسبت به حدود دو هفته قبل کاهش داشته باشد.

حسن‌آبادی، درصد پُرشدگی ۱۲ سد استان کرمانشاه را ۵۵ درصد و میزان ظرفیت خالی سد‌ها را ۴۵ درصد اعلام کرد و افزود: آورد سد‌های استان از ابتدای سال آبی جاری یک میلیارد و ۵۰ میلیون مترمکعب بوده که از این میزان ۷۷۰ میلیون مترمکعب مربوط به سد «داریان» و مابقی مربوط به یازده سد دیگر است.