وزش باد نسبتا شدید در شرق خراسان جنوبی، سبب کاهش میزان دید افقی خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی گفت: بر اساس الگوی نقشهها و خروجی مدلهای پیشیابی هواشناسی، در ۲۴ ساعت آینده هم وزش باد نسبتا شدید گاهی با گرد و خاک، در برخی ساعات سبب کاهش میزان دید افقی و کاهش کیفیت هوا به ویژه در نیمه شرقی خواهد شد.
زارعی افزود: همچنین در مناطق مستعد از جمله مرز شرقی احتمال بروز خسارت و وقوع طوفان گرد و خاک قابل پیشبینی است.
وی گفت: تغییرات دما محسوس نخواهد بود، اما از روز سهشنبه تا پایان هفته روند تغییرات دما افزایشی است و هوا گرمتر خواهد شد.
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی افزود: در ۲۴ ساعت گذشته قهستان با ۱۴ درجه سانتیگراد بالای صفر خنکترین و دهسلم نهبندان با ۴۳ درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین مناطق استان گزارش شدند و دمای هوا در بیرجند هم در روزی که گذشت بین ۲۰ و ۳۴ درجه ثبت شد.
زارعی گفت: همچنین در این مدت بیشترین سرعت وزش باد از ایستگاه درح با ۱۰۸ کیلومتر بر ساعت گزارش شد.