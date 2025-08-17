پخش زنده
نمایشگاه عاشورایی مجموعه آثار نقاشی با نام «رستاخیز» در نگارخانه رضوان مشهد برپا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، همزمان با روزهای پایانی ماه صفر و ایام اربعین، این نمایشگاه با آثاری از «استاد علی بحرینی» به همرا رونمایی از تازهترین اثر وی تحت عنوان «بیعت فرشتگان» از مجموعه «منجی»، به نمایش گذاشته شد.
این نمایشگاه به همت موسسه آفرینشهای هنری آستان قدس رضوی، روز شنبه ۲۵ مردادماه، آغاز به کار کرد و تا پنجشنبه ۳۰ مردادماه ادامه دارد.
این نمایشگاه، صبحها از ساعت ۹ تا ۱۳ و عصرها از ساعت۱۷ تا ۲۰ در محل نگارخانه رضوان (کوهسنگی ۱۷) برای بازدید علاقمندان دایر است.