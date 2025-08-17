مادر شهید جاوید الاثر محسن جاویدی پس از گذشت ۴۰ سال چشم انتظاری به فرزند شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،حاجیه خانم عقیدی مادر شهید جاوید الاثر محسن جاویدی پس از گذشت ۴۰ سال چشم انتظاری در سن ۹۷ سالگی به فرزند شهیدش پیوست.

پیکر حاجیه عقیدی مادر شهید جاوید الاثر محسن جاویدی با حضور مردم مومن و انقلابی شهرستان فسا در روستای خیرآباد تشییع و در آرامستان این روستا به خاک سپرده شد.

مادری که سال‌ها با دلی پر از امید و چشمانی خیره به در، زندگی کرد و پس از شهادت فرزندش در اروندرود هیچگاه ماهی نخورد و همیشه با گریه‌های سوزناک خود می‌گفت: «چگونه از ماهی‌ای که فرزندم را خورده است، بخورم؛ اگر طلا هم شود از آن نمی‌خورم.»

روایت‌های سوزناک این مادر شهید از دلتنگی برای فرزند شهیدش بار‌ها در فضای مجازی منتشر شده است.

شهید محسن جاویدی غواص جوان اهل شهرستان فسا بود که در عملیات کربلای ۴، با ۲۰ سال سن دل به اروند سپرد و در سکوتی آسمانی، به دیدار حق شتافت و پیکر مطهرش هرگز بازنگشت.