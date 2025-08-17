وزیر کشور در پیامی به مناسبت سالروز ورود آزادگان سرافراز به کشور نوشت: آزادگان قهرمان، با تحمل سال‌ها اسارت و شکنجه در زندان‌های دشمن، درس استقامت، خودباوری و ایمان به خدا را به ما آموختند.

پیام وزیر کشور به مناسبت سالروز ورود آزادگان سرافراز به کشور

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن پیام وزیر کشور به این شرح است:

۲۶ مرداد، یادآور بازگشت سرافرازانه آزادگان عزیز به میهن اسلامی، نماد پایداری، استقامت و ایمان راسخ مردان و زنانی است که در مسیر حفظ عزت و استقلال ایران اسلامی، سال‌ها سختی اسارت را با افتخار و صلابت تحمل کردند.

آزادگان قهرمان، با تحمل سال‌ها اسارت و شکنجه در زندان‌های دشمن، درس استقامت، خودباوری و ایمان به خدا را به ما آموختند؛ آنها سند زنده‌ای از مقاومت ملت ایران در برابر متجاوز و ظالم هستند و نامشان برای همیشه در دفتر افتخارات این سرزمین جاودان خواهد ماند.

این مناسبت، فرصت مغتنمی است برای پاسداشت مقام شامخ آزادگان سرافراز که نه تنها در دوران دفاع مقدس، بلکه پس از بازگشت نیز با همان روحیه ایثار و فداکاری، در مسیر خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و مردم شریف کشور گام برداشتند.

اینجانب، با گرامیداشت این روز تاریخی، صمیمانه‌ترین تبریکات خود را به همه آزادگان عزیز، به‌ویژه آزادگان گرانقدری که در مجموعه وزارت کشور مشغول خدمت‌رسانی هستند، تقدیم می‌دارم. بی‌تردید حضور ارزشمند شما، سرمایه‌ای گران‌بها و مایه افتخار برای این وزارتخانه است.

از درگاه خداوند متعال، سلامتی، عزت روزافزون و توفیق ادامه خدمت صادقانه برای همه شما عزیزان مسئلت دارم.

اسکندر مومنی

وزیر کشور