به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان شرقی اعلام کرد: با توجه به اجرای عملیات روکش آسفالت در آزادراه شهید کسایی تبریز از امروز تا اطلاع ثانوی از ساعت ۸ صبح تا ۱۷ محدودیت تردد در این آزادراه اعمال می‌شود.

این اطلاعیه می‌افزاید: عملیات روکش آسفالت از باند شمالی آزادراه شهید کسایی محدوده ائل گلی آغاز شده و کاربران جاده می‌توانند از مسیر‌های جایگزین استفاده کرده یا در صورت تردد از محور مذکور ضمن پرهیز از شتابزدگی با سرعت مطمئنه حرکت کرده و نکات ایمنی را رعایت کنند.

در ادامه اجرای طرح تعریض آزادراه شهید کسایی تبریز که پارسال اجرا شد، طرح روکش آسفالت این آزادراه در راستای بهبود کیفیت تردد در این مسیر از امروز آغاز شده است.