پخش زنده
امروز: -
بانوان دوچرخه سوار اصفهانی کاپ تیمی قهرمانی کشور پیست را کسب کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رقابتهای قهرمانی کشور پیست بانوان از ۱۸ تا ۲۰ مرداد در پیست مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد.
در این مسابقات تیم بزرگسالان اصفهان با ترکیب الیکا یوسفی
مبینا گنجقبادی و آلا احمدی مقام سوم را کسب کردند.
الیکا یوسفی همچنین در این دوره در رشته تعقیبی و دور حذفی بزرگسالان موفق به کسب دو نشان برنز انفرادی شد.
بهار اسدی و مهتاب موسوی رضایی از اصفهان نیز در ردههای سنی جوانان و نوجوانان این مسابقات حضور داشتند.