به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مهدی پارسی افزود: ادارات کل راه و شهرسازی شمال و جنوب استان سیستان و بلوچستان از محل اعتبارات وزارت راه و شهرسازی علاوه بر سایر پروژه‌های روبنایی در راستای تامین و تکمیل خدمات فرهنگی و اجتماعی در پروژه‌های نهضت ملی مسکن، ساخت شش فضای مذهبی در سایت‌های این طرح مهم ملی در استان را در حال ساخت دارند.

وی تاکید کرد: توجه به ابعاد معنوی زندگی ساکنان و ترویج فرایض دینی از جمله رویکرد‌های اصلی در طراحی این سایت‌های مسکونی است چرا که این اماکن مذهبی در کنار سایر خدمات روبنایی نظیر مدرسه، درمانگاه، مراکز فرهنگی، فضای سبز و خدمات عمومی نقش مهمی در شکل‌گیری بافت‌های سکونتی پایدار و باهویت ایفا می‌کنند.

دبیر شورای مسکن استان سیستان و بلوچستان تصریح کرد: احداث این فضا‌ها با هدف تقویت باور‌های دینی، ایجاد زمینه برای اقامه نماز جماعت، برگزاری مراسم مذهبی و تقویت هویت فرهنگی محلات جدید انجام می‌شود.

پارسی خاطرنشان کرد: ترویج فرایض دینی در کنار توسعه کالبدی شهر به ارتقاء سلامت معنوی، تقویت آرامش در خانواده‌ها و در نتیجه شکل‌گیری روابط اجتماعی سالم در محله‌ها کمک می‌کند و همانطور که مدرسه، مرکز سلامت و پارک برای زندگی ضروری‌اند مسجد نیز پایگاه معنویت، آرامش و همبستگی اجتماعی است.

وی افزود: این فضا‌های مذهبی در سایت‌های مختلف طرح نهضت ملی مسکن در نقاط گوناگون استان متناسب با ظرفیت جمعیتی و نیاز فرهنگی هر منطقه جانمایی شده‌اند و همزمان با بهره‌برداری از واحد‌های مسکونی با افتتاح این فضا‌های مذهبی گامی اساسی در مسیر توسعه متوازن و تقویت زیست دینی و اجتماعی ساکنان برداشته خواهد شد.