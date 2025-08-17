پرداخت وام بلاعوض به کشاورزان شهرستان خاتم
مدیر جهادکشاورزی شهرستان خاتم: برای حمایت از کشاورزان در زمینه ایجاد سامانههای نوین آبیاری، تسهیلات بلاعوض به متقاضیان پرداخت میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد
، محمودی گفت: به منظور حمایت از کشاورزان در زمینه ایجاد سامانههای نوین آبیاری مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات بلاعوض به متقاضیان پرداخت میشود.
وی با اشاره به آغاز برداشت بادمجان در سطح یک هکتار از مزارع این شهرستان ادامه داد: این کشت مجهز به آبیاری تحت فشار بوده و اجرای این طرح میتواند الگوی مناسب برای دیگر بهره برداران باشد.
محمودی بیان کرد: با توجه به اینکه آبیاری تیپ کاهش حداقل ۷۰ درصدی آبیاری را ایجاد میکند میتواند در بهره وری آب و عملکرد محصول اتفاقات خوبی رقم بزند.