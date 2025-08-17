به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مراسمی با حضور مسئولان استانی و شهرستانی در شهرستان فردوس برگزار و از ۲۴۰ نفر از آزادگان استان تجلیل شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار در این آئین با اشاره به جنگ تحمیلی۱۲ روزه گفت: این جنگ پیوند ملت با امام و رهبر انقلاب را مستحکم‌تر کرد و ستون‌های انقلاب بیش از پیش تقویت شد.

شرافتی راد با اشاره به اینکه گروه‌ها و جریان‌های مختلف با سلایق گوناگون پای کار آمدند و از کیان انقلاب دفاع کردند، افزود: پیام مردم بعد از جنگ این بود که اگر پای کشور و انقلاب در میان باشد، همه یک‌صدا و متحد از ایران اسلامی دفاع خواهند کرد.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت تجلیل از خانواده‌های آزادگان و شهدا گفت: باید قدردان خانواده‌های صبور آزادگان بود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار با بیان اینکه آزادگان راه امام حسین (ع) و مکتب عاشورا را سرلوحه خود قرار دادند، افزود: امروز نیز جهان اسلام اگر این مسیر را دنبال کند، به اهداف عالی خواهد رسید و رهبر معظم انقلاب پرچمدار این حرکت عظیم است و با وحدت و اقتدار و به برکت خون شهدا، از توطئه‌های دشمن عبور خواهیم کرد.

حجت الاسلام شاکری امام جمعه فردوس در این آیین، با اشاره به نقش‌آفرینی آزادگان گفت: اسرا مصداق بارز مردانی هستند که ندای امام راحل را لبیک گفتند و تا آخرین لحظه بر سر آرمان‌های نظام ایستادگی کردند.

رحیمی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان نیز گفت: آزادگان یادگاران صبور هشت سال دفاع مقدس‌اند که همچون الماس در تاریخ کشور می‌درخشند.

استیری، فرماندار فردوس نیز در این مراسم با بیان اینکه امروز وظیفه ما در قبال آزادگان سرافراز، تنها به تجلیل و تقدیر از فداکاری‌های آنان محدود نمی‌شود، بلکه باید جایگاهی درخور شأن ایثار و آزادگی‌شان فراهم کنیم، گفت: خاطرات و تجربه‌های گرانسنگ آزادگان، گنجینه‌ای ارزشمند برای نسل‌های آینده است که می‌تواند چراغ راه استقامت، ایمان و پایداری برای امروز و فردای ایران باشد.