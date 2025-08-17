به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این دیدار که شب گذشته در نکار اشتادیون شهر اشتوتگارت برگزار شد تیم بایرن مونیخ – قهرمان فصل قبل بوندسلیگا – ۲ – ۱ از سد اشتوتگارت – قهرمان جام حذفی آلمان در فصل قبل – گذشت. برای بایرن هری کین در دقیقه ۱۸ و لوئیز دیاس ۷۷ گلزنی کردند و گل تیم اشتوتگارت را جیمی لولینگ در دقیقه ۳ وقت تلف شده نیمه دوم وارد دروازه بایرن کرد.

در سوپرجام آلمان بایرن مونیخ با ۱۱ قهرمانی از ۱۸ حضور رکورد دار است و بوروسیا دورتموند نیز ۶ بار قهرمان شد.