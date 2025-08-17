مدیر ارتباطات و امور بین الملل گروه خودروسازی سایپا از جبران بخشی از معوقات طولانی مدت سایپا خبر داد و گفت: حدود ۸ هزار خودرو شاهین، کوییک، اطلس و سهند در ۵ روز تعطیلات تابستانی تکمیل و آماده تحویل شد.

مدیر ارتباطات و امور بین الملل گروه خودروسازی سایپا در مصاحبه با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما همچنین افزود: رکورد تکمیل کاری ۳ هزار دستگاه خودرو در یک روز برای نخستین بار در گروه خودروسازی سایپا ثبت شد.

آقای رضا حسینی با اشاره به اینکه در چند روز اخیر خبری مبنی بر اینکه « خودروسازی سایپا و پارس خودرو به جای تولید اقدام به واردات خودرو کرده اند» در فضای مجازی و سایتهای مختلف منتشر شده است، گفت: گاهی اوقات وزارت صمت و نهادهای ذیربط برای بازار سنجی مجوزهایی را به خودروسازان می دهند تا نیاز بازار درخصوص تولید و مونتاژ بعضی از خودروها سنجیده شود.

مدیر ارتباطات و امور بین الملل گروه خودروسازی سایپا افزود: عدد عرضه خودرو‌های وارداتی گروه سایپا تقریبا یک هزارم میزان تولید بوده و این گروه خودروسازی با قدرت در حال تولید، توسعه محصول و عرضه خودرو‌های جدید به بازار است.

گفتنی است؛ در ماه های اخیر سایپا در تحویل خودروها به مشتریان تاخیر زیادی داشته که موجب نارضایتی و گلایه مشتریان شده است.