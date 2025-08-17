فرمانده انتظامی شهرستان رودبار از توقیف ۵۳ دستگاه موتورسیکلت و ۱۸ دستگاه خودرو به دلیل تخلف رانندگانشان در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ سرهنگ رضا کاظمی گفت: با اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و برخورد با رانندگان متخلف وسایط نقلیه که تردد را برای دیگران ناامن کرده بودند، ۵۳ دستگاه موتورسیکلت و ۱۸ دستگاه خودروی سواری به دلیل تخلف در شهرستان رودبار از ۲۸ تیر ماه تا ۱۳ مرداد امسال توقیف شدند.

وی افزود: این وسایل نقلیه به دلیل نداشتن و یا مخدوش بودن پلاک، حرکات نمایشی، ایجاد مزاحمت برای شهروندان و نداشتن مدارک قانونی، توقیف و به پارکینگ منتقل شدند.

سرهنگ کاظمی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا رفتار مشکوک از سوی رانندگان وسایل نقلیه، مورد را از طریق سامانه ۱۱۰، به پلیس استان اطلاع دهند.