پخش زنده
امروز: -
مدیر آموزش وپرورش خوی از شناسایی و جذب ۵۲۱ دانش آموز بازمانده از تحصیل در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛علی اکبر فتحعلی لو، با اشاره به اهمیت توسعه عدالت آموزشی در مدارس بعنوان یک هدف، اعلام کرد: در راستای اجرای پروژه مهر و با همکاری سایر نهادها، موفق به شناسایی و جذب بیش از ۵۲۱ دانشآموز بازمانده از تحصیل برای سال تحصیلی جاری شدهایم.
مدیر آموزش و پرورش خوی افزود: این اقدام با هدف کاهش آمار ترک تحصیل و فراهم کردن زمینههای تحصیل برای همه کودکان انجام شده است و از ماموریتهای اصلی دستگاه تعلیم و تربیت شهرستان محسوب میشود.
وی گفت: عوامل عمده بازماندگی از تحصیل دانشآموزان شامل معلولیتهای شدید، مشکلات اقتصادی، بیسرپرستی یا بدسرپرستی، اشتغال به کار، مهاجرت خانوادهها و موانع فرهنگی بهویژه برای دختران در برخی مناطق کشور است.
این مقام مسئول خاطر نشان کرد: همچنین پایگاههای تابستانی طرح "حامی" در سراسر شهرستان با حضور داوطلبانه معلمان و با هدف حمایت آموزشی مستمر فعال هستند.
فتحعلی لو، با تاکید بر اهمیت آموزش و نقش آن در آینده کشور، از تلاشهای مستمر و همافزایی دستگاههای مختلف برای حمایت از این طرح قدردانی کرد.