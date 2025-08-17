پخش زنده
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانغربی از آغاز مطالعه مسیر گردشگری خانتختی، سرو، سیلوانا و اشنویه با انتخاب پیمانکار خبر داد و گفت: این اقدام در کنار پروژههای متعدد سرمایهگذاری، ثبت جهانی آثار تاریخی و توسعه زیرساختها، نشاندهنده جایگاه رو به رشد استان در حوزه گردشگری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛مرتضی صفری، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانغربی در نشست خبری با خبرنگاران، با قدردانی از حمایتهای استاندار و تلاشهای انجامشده در زمینه جذب سرمایهگذاری، اظهار کرد: یکی از مهمترین چالشهای استان نبود صنایع مادر و کمبود سرمایهگذاریهای کلان بود که با برگزاری همایش بینالمللی سرمایهگذاری، این مسیر هموار شد. در این همایش بیش از یکهزار مهمان از ۱۸ کشور حضور یافتند و فرصتهای سرمایهگذاری استان بهصورت استاندارد معرفی شد.
او قرار گرفتن آذربایجانغربی در بین پنج استان برتر کشور در شاخصهای اقتصادی را نشانه درستی مسیر توسعهای دانست و افزود: در همایش «اینوا»، ۱۰۴ فرصت سرمایهگذاری گردشگری معرفی شد که ۲۰ مورد آن با تفاهمنامههایی به ارزش ۲ هزار میلیارد تومان به نتیجه رسید.
صفری با بیان اینکه گردشگری امروز به یکی از محورهای اصلی توسعه اقتصادی استان تبدیل شده است، گفت: موفقیتهای متعددی همچون کسب رتبه نخست روابط عمومی میراثفرهنگی کشور با امتیاز کامل، رتبه ششم بازاریابی گردشگری خارجی و دو سال پیاپی کسب رتبه اول جشنواره شهید رجایی، گواه این مسیر رو به رشد است.
مدیرکل میراثفرهنگی استان با اشاره به صدور ۱۲۳ موافقت اصولی و ۲۹ مجوز تاسیسات گردشگری در پنجماهه امسال، خاطرنشان کرد: مجموع سرمایهگذاریهای جدید در حوزه گردشگری به بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده و زمینه اشتغال هزاران نفر را فراهم میکند.
او به پیشرفت پروژههای موزهای و آثار تاریخی استان اشاره کرد و افزود: توسعه موزه باستانشناسی ارومیه، تکمیل موزه مجاهدتهای خاموش، ثبت جهانی روستای حسنلو و قرار گرفتن مسجد جامع ارومیه در فهرست نهایی یونسکو از جمله برنامههای مهم در این حوزه است. همچنین اسناد تکبرگی آثار شاخصی مانند تخت سلیمان و قرهکلیسا نیز صادر شده است.
صفری با اشاره به ظرفیتهای بینظیر آذربایجانغربی با یکهزار و ۸۵۲ اثر ثبت ملی و ۶ اثر جهانی، تصریح کرد: توسعه گردشگری سیلوانا و پروژههای مهمی همچون هتل ۴ ستاره خوشاکو، تلهکابین و مجموعه تفریحی ستاره سیلوانا در دست اجراست.
او با بیان اینکه نمایشگاه بینالمللی غذاهای سنتی و محلی مهرماه در ارومیه برگزار خواهد شد، گفت: صنایعدستی نیز با صدور ۳۲۰ پروانه تولیدی و ۳۰ کارت صنعتگری، جایگاه ویژهای یافته و به زودی بازارچه دائمی صنایعدستی در یکی از بناهای تاریخی شهر ایجاد میشود.
مدیرکل میراثفرهنگی استان در پایان از سرعت بینظیر مرمت عمارت خورشید با تلاش شبانهروزی و حمایت استاندار خبر داد و افزود: این پروژه در کمتر از سه ماه به بهرهبرداری رسید و به نمادی از همافزایی دستگاههای اجرایی در حوزه میراثی تبدیل شد.