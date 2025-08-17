به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان اصفهان گفت: در چهار ماه نخست امسال حق بیمه ۳ هزار و ۹۸۷ زن سرپرست خانوار تحت حمایت، با هزینه ۱۵ میلیارد و ۵۶۰ میلیون تومان به شعب سازمان تأمین اجتماعی واریز شده است.

هادی بنائی ادامه داد: همچنین به منظور حمایت از خانوار‌های زنان سر پرست خانوار روستایی و عشایری بیش از ۲ میلیارد و ۸۵۱ میلیون تومان بابت حق بیمه اجتماعی به صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر پرداخت شده است.

وی با اشاره به پوشش بیمه‌ای مددجویان شاغل نیز گفت: در این مدت، حق بیمه اجتماعی ۲۷۳ مددجوی دارای طرح اشتغال نیز با رقمی معادل ۶۸۹ میلیون تومان تأمین و پرداخت شده است.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان اصفهان ادامه داد:این اقدامات به منظور فراهم کردن بستر مناسب برای برخورداری مددجویان از خدمات بلندمدت تأمین اجتماعی، از جمله مستمری بازنشستگی و بازماندگان، و نیز تقویت امنیت شغلی آنان در آینده است.

هادی بنائی افزود: پرداخت حق بیمه اجتماعی، بخشی از فرآیند توانمندسازی مددجویان است که همزمان با آموزش، اشتغال و دیگر خدمات حمایتی، زمینه خروج پایدار آنها از چرخه فقر را فراهم می‌سازد.