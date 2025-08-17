پخش زنده
کارشناس اداره کل هواشناسی استان قم گفت: امروز آسمان صاف تا کمی ابری، در برخی ساعات وزش باد و در پارهای نقاط گردوخاک خواهیم داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سعید اسماعیلی گفت: براساس تجزیه و تحلیل آخرین نقشههای پیـش یابـی هواشناسـی، وضعیت جوی استان قم از روز یک شنبه ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ تا روزسه شنبه ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ به شرح زیر پیش بینی است:
🌑 یک شنبه: ۱۴۰۴/۰۵/۲۶:
آسمان صاف تا کمی ابری، در برخی ساعات وزش باد و در پارهای نقاط گردوخاک. سمت باد شرقی و سرعتباد ۵۰-۳۰ کیلومتر بر ساعت.
دمای شهر قم: 🔺 بیشینه دما: ۴۱
🌑 دو شنبه: ۱۴۰۴/۰۵/۲۷:
آسمان صاف، در برخی ساعات وزش باد و در پارهای نقاط گردوخاک. سمت باد شرقی و سرعتباد ۵۰-۳۰ کیلومتر بر ساعت.
🔹 کمینه دما: ۲۶ 🔺 بیشینه دما: ۳۹
🌑 سه شنبه: ۱۴۰۴/۰۵/۲۸:
آسمان صاف، در برخی ساعات وزش باد و غبارآلود. سمت باد شرقی و سرعت باد ۴۵-۲۵ کیلومتر بر ساعت.
🔹 کمینه دما: ۲۴ 🔺 بیشینه دما: ۴۰
وی افزود: کمینه و بیشینه دمای استان قم در ۲۴ ساعت گذشته به شرح زیر است:
🔹 خنکترین صبح گاه: دستجرد با ۱۹.۱ درجه سانتی گراد
🔺 گرمترین بعد از ظهر: جمکران با ۴۱.۸ درجه سانتی گراد