کارشناس اداره کل هواشناسی استان قم گفت: امروز آسمان صاف تا کمی ابری، در برخی ساعات وزش باد و در پاره‌ای نقاط گردوخاک خواهیم داشت.

گرد و غبار و وزش باد در قم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سعید اسماعیلی گفت: براساس تجزیه و تحلیل آخرین نقشه‌های پیـش یابـی هواشناسـی، وضعیت جوی استان قم از روز یک شنبه ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ تا روزسه شنبه ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ به شرح زیر پیش بینی است:

🌑 یک شنبه: ۱۴۰۴/۰۵/۲۶:

آسمان صاف تا کمی ابری، در برخی ساعات وزش باد و در پاره‌ای نقاط گردوخاک. سمت باد شرقی و سرعت‌باد ۵۰-۳۰ کیلومتر بر ساعت.

دمای شهر قم: 🔺 بیشینه دما: ۴۱

🌑 دو شنبه: ۱۴۰۴/۰۵/۲۷:

آسمان صاف، در برخی ساعات وزش باد و در پاره‌ای نقاط گردوخاک. سمت باد شرقی و سرعت‌باد ۵۰-۳۰ کیلومتر بر ساعت.

🔹 کمینه دما: ۲۶ 🔺 بیشینه دما: ۳۹

🌑 سه شنبه: ۱۴۰۴/۰۵/۲۸:

آسمان صاف، در برخی ساعات وزش باد و غبارآلود. سمت باد شرقی و سرعت باد ۴۵-۲۵ کیلومتر بر ساعت.

🔹 کمینه دما: ۲۴ 🔺 بیشینه دما: ۴۰

وی افزود: کمینه و بیشینه دمای استان قم در ۲۴ ساعت گذشته به شرح زیر است:

🔹 خنک‌ترین صبح گاه: دستجرد با ۱۹.۱ درجه سانتی گراد

🔺 گرم‌ترین بعد از ظهر: جمکران با ۴۱.۸ درجه سانتی گراد