همزمان با دهه آخر صفر، پنج موکب برای اسکان و پذیرایی زائران پیاده رضوی در بخش رخ تربت حیدریه مستقر شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، بخشدار جلگه رخ شهرستان تربت حیدریه با بیان اینکه ستاد استقبال از زائران پیاده دهه آخر ماه صفر، فعالیت خود را از دیروز (شنبه) در محل بخشداری آغاز کرده است، افزود: امسال پنج موکب اسکان در مسیر مشهد به زائران پیاده دهه آخر صفر خدمت رسانی می‌کنند.

محمد ابراهیم شیبانی ادامه داد: این موکب‌ها در شهر رباط سنگ و روستا‌های مسیر حرکت زائرین به مشهد مستقر هستند.

او پیش بینی کرد امسال بیش از ۱۵ هزار نفر زائر پیاده از منطقه رخ به مشهد عزیمت کنند و افزود: در دهه اخر صفر بیش از دو هزار نفر از اهالی بخش رخ با پای پیاده از ۵۲ روستا حرکت خود را از فردا (دوشنبه) به سمت مشهد برای شرکت در این مراسم معنوی آغاز خواهند کرد.

این مسئول با اشاره به آماده سازی همه امکانات برای پذیرایی از زائران پیاده امام رضا (ع)، گفت: با یک بسیج عمومی از همه ظرفیت‌ها و امکانات استفاده می‌کنیم و در این راستا، اولویت همه دستگاهها، آمادگی حداکثری در حوزه اقامت به عنوان مبنای اصلی خدمات در این ایام است.

شیبانی ادامه داد: در جلسه ستاد استقبال از زائران پیاده دهه آخر ماه صفر، تعداد چهار کمیته شامل کمیته استقبال، پذیرش، بهداشت و درمان و خدمات رسانی و امنیت برای ارائه خدمت بهتر به زائران پیاده تعیین شده و فعالیت خود را از روز روز گذشته آغاز کرده است.