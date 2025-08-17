به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رقیه موسوی دانش‌آموز پایه یازدهم، با هدایت فاطمه بهرامی، در کمتر از ۱۰ روز توانست قهرمانی نوجوانان کشور در مشهد و قهرمانی جوانان کشور در شیراز را به دست آورد و به تیم ملی دوومیدانی و بازی‌های آسیایی سال آینده دعوت شود.

وی در مسابقات قهرمانی نوجوانان کشور که ۸ و ۹ مرداد ۱۴۰۴ در مشهد برگزار شد، نشان طلای مواد ۱۰۰ متر و ۲۰۰ متر و نشان نقره رله امدادی را کسب کرد.

موسوی همچنین در مسابقات قهرمانی جوانان کشور که ۱۶ و ۱۷ مرداد ۱۴۰۴ در شیراز برگزار شد، سه نشان طلای ۱۰۰ متر، ۲۰۰ متر و ۱۰۰×۴ امدادی را نیز به گردن آویخت.

این ورزشکار نوجوان پیش‌تر در رقابت‌های رکوردگیری دوومیدانی نوجوانان دختر کشور که در کمپ تیم‌های ملی تهران برگزار شد، با ثبت رکورد ۷.۹۶ ثانیه در ماده ۶۰ متر و ۲۶.۱۱ ثانیه در ماده ۲۰۰ متر، عنوان سریع‌ترین دختر نوجوان ایران را به دست آورده بود.

موفقیت‌های اخیر موسوی علاوه بر تثبیت جایگاه او در میان برترین دوندگان سرعت کشور، سهم مهمی در قرار گرفتن تیم نوجوانان استان اصفهان بر سکوی سوم ایران داشت.