میانگین سنی آزادگان سرافزار هرمزگانی هنگام آزادی و بازگشت به کشور ۲۶ سال بود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز خلیج فارس مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثار گران استان هرمزگان گفت: شمار آزادگان سرافراز هرمزگانی در جنگ تحمیلی ۸ ساله علیه کشورمان ۳۴۴ نفر بود که تاکنون ۶۲ تن آنها به رحمت خدا رفته‌اند.

عطا ناوکی افزود: یکی از آزادگان هرمزگان خانم بود.

وی گفت: ۱۶۸ آزاده اهل شهرستان بندرعباس هستند و قشم با ۱۱ آزاده کمترین شمار را به خود اختصاص داده است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران هرمزگان افزود: بیشترین قشر آزادگان هرمزگانی بسیجیان هستند.

ناوکی با بیان اینکه مهمترین دغدغه آزادگان هرمزگانی اشتغال فرزندان آنها است، گفت: امیدواریم با تمهیداتی که مسئولان استانی می‌اندیشند و با استفاده از ظرفیت صنایع بزرگ موجود در هرمزگان، این مشکل آزادگان هر چه زودتر مرتفع شود.

امروز؛ ۲۶ مرداد ماه سالروز ورود نخستین گروه از آزادگان به میهن است.