به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ استاندار مازندران در نشست شورای همیاری شهرداری‌های استان، از حل ۷۰ درصدی معضل پسماند تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: باقی‌مانده این مشکل نیز تا سال آینده برطرف خواهد شد.

مهدی یونسی رستمی با اشاره به عملکرد دهیاری‌ها در حوزه مدیریت پسماند افزود: از میان ۲۶۰۰ روستای دارای دهیاری، حدود ۱۶۰۰ روستا تفکیک زباله از مبدا را انجام می‌دهند که این اقدام موجب کاهش ۲۶ درصدی تولید زباله شده است.

وی همچنین درباره پروژه‌های فاضلاب در استان گفت: اقدامات خوبی در حال انجام است و به‌دلیل تنش آبی، اجرای این طرح از شرق استان در اولویت قرار گرفته است. استاندار مازندران تأکید کرد: اعتبارات مناسبی برای اجرای طرح فاضلاب در نقاط مختلف استان اختصاص یافته است.

یونسی با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری استان، از شهرداران خواست با سرمایه‌گذاران فعال در این حوزه تعامل مؤثر داشته باشند تا زمینه توسعه پایدار فراهم شود.

همچنین سرهنگ مجیدی، معاون هماهنگ‌کننده سپاه کربلای مازندران، در نشست مشترک با شهرداران استان، بر استفاده بهینه از ظرفیت‌های ساحلی برای اجرای برنامه‌های فرهنگی تأکید کرد و گفت: شهرداران ساحلی باید نقش فعال‌تری در بهره‌برداری فرهنگی از سواحل ایفا کنند.