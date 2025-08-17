پخش زنده
امروز: -
اردوی مشترک تیمهای ملی جودو بزرگسالان و جوانان کشورمان ۲۵ مرداد تا ۹ شهریور به میزبانی چالوس برگزار می شود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اردوی آماده سازی تیمهای ملی جودو جوانان و بزرگسالان ۲۵ مرداد تا ۹ شهریور به میزبانی استان مازندران شهر چالوس برگزار خواهد شد.
ملی پوشان جوان و بزرگسال تمرینات خود را با هدف آمادگی برای مسابقات جام آزاد آسیا اردن، جوانان جهان و گرند پریکس پرو، قهرمانی جوانان جاکارتا و همچنین رقابتهای کشورهای اسلامی بزرگسالان در ریاض عربستان پیگیری میکنند.
در این مرحله از برنامههای آمادهسازی تیمهای ملی، تعدادی از ملیپوشان کشورمان در اردوی آذربایجان حضور یافته و تمرینات خود را زیر نظر رشاد ممدوف سرمربی تیم ملی بزرگسالان و ایوب رستمی سرمربی تیم جوانان پیگیری میکنند.
همزمان با این اردو، سایر اعضای تیم ملی نیز طبق برنامهریزی و نظارت ممدوف سرمربی تیم ملی بزرگسالان و مدیرفنی تیم جوانان و نوجوانان، در اردوی داخلی و زیر نظر حامد ملک محمدی مربی تیم ملی بزرگسالان و رضا غفاری مربی تیم جوانان به تمرینات مستمر و تخصصی پرداخته و روند آمادهسازی خود را ادامه میدهند.
این هماهنگی و همافزایی، گامی در راستای آمادهسازی بهتر ملیپوشان برای حضور پرقدرت در رقابتهای پیشرو از جمله مسابقات قهرمانی آسیا و جهان خواهد بود.
اسامی جودوکاهای دعوت شده به شرح زیر است:
علی فاتح مقدم (البرز)
ابوالفضل پرویزی (البرز)
نیما خدابنده (البرز)
محمد مهدی علمی (البرز)
محمد دریس (خوزستان)
حمیدرضا پاپی (اصفهان)
علی محمد قربانی (خراسان شمالی)
حافظ ایزانلو (خراسان شمالی)
امیرحسین شهیدی (خراسان رضوی)
علی پرهیزگار (خراسان رضوی)
محمد یاقوتی (خراسان رضوی)
علی تقی زاده (خراسان رضوی)
متین یعقوب کش (خراسان رضوی)
حسین نامدار (تهران)
امیرعباس موحد (لرستان)
سپهر حیدری (لرستان)
محمد حسین زاده (فارس)
رضا ده خیری (فارس)
ابوالفضل بهرآبادی (مازندران)