به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛بمناسبت سالروز ورود آزادگان سر افراز به میهن اسلامی امروز صبح جمعی از مسئولین با حضور در منزل خانواده‌های آزاده مرحوم محمد رضا مهدی زاده و مرحوم طاهر سعادتی از صبر و استقامت همسران آنها تجلیل کردند.

فرماندار شهرستان پلدشت در این دیدار‌ها گفت: آزادگان؛ و جانبازان مایه افتخار و سربلندی کشور هستند؛ آنان با عشق به امام (ره) و انقلاب اسلامی شجاعانه از میهن عزیز دفاع کردند.

رعنا قربانی خاطر نشان کرد" آزادگان عزیز بهترین دوران سال‌های جوانی خود را در راه دفاع از کشور سپری کردند و ما وظیفه داریم راه این بزرگواران و شهدای عزیز را ادامه داده و رشادت‌های آنها را به نسل جوان جامعه دهیم

آزاده عزیز مرحوم طاهر سعادتی در سال ۱۳۶۷ در منطقه مهران و آزاده مرحوم محمد رضا مهدی زاده در سال ۱۳۶۰ در منطقه پیرانشهر در حین درگیری با رژیم بعثی به اسارات در آمده بودند.