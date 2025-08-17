اولین نشست هیئت رئیسه جدید کمیته‌های متناظر ۴۶ و ۱۷۱ با حضور محمود سادات معاون پژوهشی سازمان اسناد و کتابخانه ملی، اعضای هیئت رئیسه کمیته‌های فنی متناظر و نمایندگان سازمان ملی استاندارد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،در این نشست بر اهمیت تعامل مستمر کمیته‌های فنی با سازمان ملی استاندارد و نقش فعال کارشناسان در تدوین استاندارد‌های بین‌المللی تأکید شد و اعضای دو کمیته تخصصی راهکار‌هایی برای ارتقای آموزش تخصصی و توسعه همکاری‌ها ارائه کردند.

همچنین در این نشست ضرورت ایجاد ساختار مستقل برای بخش استانداردسازی به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی کمیته‌ها مورد بحث قرار گرفت و اعضای حاضر ضمن بیان تجربیات عملی خود در حوزه استانداردسازی، راهکار‌هایی برای تقویت همکاری بین کمیته‌ها و ارتقای آموزش تخصصی ارائه کردند.

گفتنی است، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران از سال ۱۳۹۲ مسئولیت دبیرخانه کارگروه‌های فنی متناظر TC۴۶ و TC۱۷۱ را بر عهده دارد. کارگروه TC۴۶ در حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، مدیریت اسناد و آرشیو فعالیت می‌کند و TC۱۷۱ نیز فرایند‌های مدیریت مدارک از ثبت و ذخیره‌سازی تا حفاظت و تبادل اطلاعات را پوشش می‌دهد