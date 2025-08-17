به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، دهقان گفت: ۶۰۰ دانش‌آموز فارغ‌التحصیل پایه دوازدهم از دبیرستان‌های مختلف یزد که امسال در آزمون سراسری شرکت کرده‌اند، طی سه روز در همایشی در دانشگاه یزد باعنوان «انتخاب رشته آگاهانه» شرکت کردند.

وی افزود: در این برنامه، آنها ضمن آشنایی با رشته‌های تحصیلی و جایگاه علمی دانشگاه یزد، با اصول و شیوه‌های انتخاب رشته آگاهانه نیز آشنا شدند تا بتوانند مسیر آینده خود را هدفمندتر انتخاب کنند.

این همایش به همت دانشگاه یزد برگزار شد تا راهنمایی برای دانش‌آموزانی باشد که در آستانه انتخاب رشته قرار دارند.