یک متخصص زنان و زایمان با هشدار نسبت به افزایش زایمانهای سزارین بدون ضرورت پزشکی، گفت: انجام بیدلیل این عمل جراحی میتواند سلامت مادر و نوزاد را بهطور جدی تهدید کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز، با بیان اینکه سزارین یک جراحی بزرگ شکمی است، اظهار کرد: این عمل در شرایط اورژانسی میتواند جان مادر و نوزاد را نجات دهد، اما انجام آن بدون دلایل پزشکی موجه، پیامدهای ناگواری دارد.
مونا اسمی با اشاره به مهمترین عوارض سزارین برای مادر، گفت: افزایش خطر عفونت، خونریزی شدید، لخته شدن خون در پا یا ریه (ترومبوآمبولی)، درد طولانیمدت، چسبندگی غیرطبیعی جفت در بارداریهای آینده، و در موارد شدید، نیاز به جراحیهای تکمیلی مانند برداشتن رحم (هیسترکتومی)، از جمله این عوارض هستند.
وی افزود: با هر بار انجام سزارین، ریسک عوارض مادری در بارداریهای بعدی افزایش مییابد و ممکن است مادر با خطرات جدیتری مواجه شود.
این متخصص زنان درباره پیامدهای سزارین برای نوزاد نیز گفت: تولد از طریق سزارین میتواند با مشکلات تنفسی بهویژه در زایمانهای قبل از هفته ۳۹ بارداری، احتمال بروز زردی، اختلال در شکلگیری میکروبیوم روده نوزاد، و در برخی موارد آسیبهای جزئی ناشی از تیغ جراحی همراه باشد.
وی با استناد به هشدارهای سازمان جهانی بهداشت تأکید کرد: پیشگیری از انجام اولین سزارین غیرضروری، نقش کلیدی در کاهش زنجیره عوارض مادری و نوزادی دارد.اسمی خاطر نشان کرد :بسیاری از زنان (در حدود ۷۰ درصد) میتوانند بعد از سزارین زایمان طبیعی داشته باشند. اما زایمان طبیعی بعد از سزارین در گروهی از زنان که رحم آنها به خوبی ترمیم نشده، ممکن است منجر به پارگی رحم شود. اگر دچار پارگی رحم شوید، پزشک مجبور است برای حفظ سلامت شما و نوزاد، یک سزارین اورژانسی انجام دهد. گاهی هم ممکن است با هیسترکتومی بهطور کامل رحم آسیب دیده شما را خارج کند. این به معنای از بین رفتن قدرت باروری شما در آینده خواهد بود. چند سال بعد از سزارین می شود طبیعی زایمان کرد؟ اگر کمتر از ۱۸ ماه از زایمان قبلی شما گذشته باشد، احتمال پارگی رحم بیشتر است. هرچه فاصله زمانی بین زایمانها بیشتر باشد، احتمال ترمیم رحم و آمادگی آن برای زایمان طبیعی بیشتر خواهد بود.
وی افزود: در اغلب موارد، زایمان طبیعی ایمنترین و مناسبترین روش برای تولد نوزاد است و مادران باید با آگاهی و مشاوره صحیح، برای انتخاب نوع زایمان تصمیمگیری کنند.