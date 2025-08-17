فرمانده انتظامی ساری از دستگیری فردی خبر داد که با جعل عنوان مأمور فراجا اقدام به اخاذی از شهروندان کرده بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ عبداله حسن زاده فرمانده انتظامی شهرستان ساری گفت: در پی شکایت شهروندان ساری مبنی بر اینکه فردی با جعل عنوان نیروهای انتظامی از آنها به طریق مختلف اخاذی کرده است، موضوع بصورت ویژه در دستور کار ماموران پایگاه اطلاعات ساری قرار گرفت.
او افزود: در بررسی و پایش اطلاعاتی، مشخص شد متهم فردی آشنا به ماموریتهای انتظامی بوده و در طول این مدت با جعل عنوان معاون اطلاعات انتظامی معرفی و به طرز ماهرانهای اقدام به اخاذی از تعدادی از شهروندان کرده است که با شناسایی متهم و با هماهنگی قضایی دستگیر و روانه زندان شد.
سرهنگ حسن زاده گفت: متهم در بازجوییهای پلیس به اخاذی از شهروندان اعتراف و همچنین چندین حکم جلب از مراجع قضایی شهرستان عباس آباد بعنوان جعل عنوان دولتی و سوء استفاده از البسه و نشانهای دولتی بوده است.
فرمانده انتظامی شهرستان ساری در پایان با اشاره به اینکه مال باختگان شناسایی شدهاند، گفت: تحقیق و شناسایی سایر مال باختگان ادامه دارد.