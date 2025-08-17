پخش زنده
معاون گردشگری وزیرمیراثفرهنگی کسب تندیس طلایی جشنواره و نمایشگاه بینالمللی پیوند فرهنگ و گردشگری خوراک ایران و ارمنستان از طرف کشورمان را گامی در راستای بازتاب پیوند گردشگری خوراک و فرهنگ ایران عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما انوشیروان محسنی بندپی در دیدار با تیم اجرایی جشنواره و نمایشگاه بینالمللی پیوند فرهنگ و گردشگری خوراک ایران و ارمنستان با عنوان جشنواره ناواسارد که در ماه جاری در شهر سیسیان کشور ارمنستان برگزار شد و کسب تندیس طلایی این رویداد را برای کشورمان به همراه داشت، گفت: از دستاندرکاران برگزاری این رویداد بینالمللی در حوزه گردشگری خوراک تشکر میکنم که توانستند بالندگی و شایستگیهای کشورمان را در آن سوی مرزها به نمایش بگذارند.
او افزود: اگرچه بسیاری دیگر از کشورها نیز در این رویداد حضور داشتند، اما هماهنگی برقرار شده میان اداراتکل معاونت گردشگری شامل توسعه گردشگری داخلی، بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی و نیز فعالین بخش خصوصی مرتبط با میز گردشگری خوراک، این امکان را فراهم آوردند تا باانگیزه و هدفمند در این رویداد حضور داشته باشیم و موفق به کسب نتایج برتر شویم.
معاون گردشگری گفت: همچنین بررسی سنوات گذشته نشان میدهد علیرغم اینکه افزایش تعداد شرکتکنندگان، رقابت بالا و کیفیت برگزاری این رویداد نسبت به قبل افزایش یافته، اما تعامل و هماهنگی میان بخش دولتی و خصوصی سبب شده است تا با تعامل، همدلی، عزم و علاقه وارد این رویداد شویم.
محسنی بندپی ادامه داد: اکنون با نگاهی در سه بخش ارائه گزارش، آسیبشناسی و دستاوردها، نتایج حاصل را ارج مینهیم و در راستای آسیبشناسی مربوطه به کمک بخش خصوصی نقشآفرین در این رویداد برای برطرف کردن نواقص موجود تلاش خواهیم کرد.
معاون گردشگری با اشاره به اینکه علیرغم تاثیرات منفی سایه جنگ ۱۲ روزه بر گردشگری، این رویداد توانست پویایی و شور و نشاط دوبارهای ایجاد کند، اظهار کرد: خوراک یکی از مولفههای تاثیرگذار در گردشگری است که ضمن پیوند آن با فرهنگ و دارا بودن علاقهمندان گسترده از سراسر کشور میتواند حتی در بحرانها، الزام خود را به نمایش بگذارد.
او در پایان با تاکید بر اینکه گردشگری به عنوان مهمترین ابزار دیپلماسی فرهنگی میتواند نقش موثری در خنثی کردن ایرانهراسی داشته باشد، نسبت به میزبانی و مشارکت کشورمان در رویدادهای بینالمللی مشابه به ویژه با کشورهایی که قرابت فرهنگی وجود دارد، استقبال کرد.
پیوند گردشگری خوراک و فرهنگ گامی به سوی مقابله با ایران هراسی است
گفتنی است در پایان این نشست انوشیروان محسنی بندپی، معاون گردشگری کشور از تمامی افراد تیم اجرایی برگزاری جشنواره پیوند فرهنگ و گردشگری خوراک ایران و ارمنستان که توانستند سبب معرفی نام ایران به نیکی شوند، با اهدای لوح، تقدیر و قدردانی کرد.
همچنین از طرف مجریان این رویداد نیز به پاس حمایتها و پشتیبانی انوشیروان محسنی بندپی معاون گردشگری کشور، مصطفی فاطمی، مدیرکل توسعه گردشگری داخلی و نیز مسلم شجاعی، مدیرکل بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی لوح تقدیر اهدا شد.