به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، حسینی مدیر کل آموزش و پرورش استان کردستان در این مراسم با اشاره به اینکه زمانی این دوره‌ها و برنامه ارزشمند خواهد بود که بازتاب آن در مدارس و بین دانش اموزان دیده شود، گفت: امروز متاسفانه به دلیل تغییر سبک زندگی ورزش در میان مردم هم کمرنگ شده است.

خوشگوار معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان کردستان هم از شرکت ۷۵ نفر از دبیران تربیت بدنی در این دوره یک روزه خبر داد.