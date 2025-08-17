اجرای طرح نذر طبیعت در البرز
طرح نذر طبیعت به منظور ساخت آبشخور در منطقه حفاظتشده البرز جنوبی با هدف کاهش تنش کمآبی و پیشگیری از ورود گونههای حیاتوحش به مناطق مسکونی انجام میشود.
، رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیاتوحش اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز گفت: با توجه به گرمای هوا و کاهش منابع آبی طبیعی، بسیاری از گونههای حیاتوحش از جمله کل و بزهای وحشی برای تأمین آب مورد نیاز خود با مشکلات جدی مواجه شدهاند و باعث میشود به باغات حاشیه مناطق مسکونی نزدیک شوند که این موضوع خطرات متعددی را برای آنها به همراه دارد.
وی افزود: مأموران محیط زیست منطقه حفاظتشده البرز جنوبی واقع در محور کرج – چالوس، با استفاده از امکانات اولیه در حال ساخت تعدادی آبشخور در نقاط مختلف زیستگاه هستند تا از بروز تنشهای ناشی از کمآبی برای حیاتوحش جلوگیری شود.
جوادیاننژاد با دعوت از علاقهمندان و دوستداران محیط زیست برای مشارکت در این طرح گفت: هموطنان میتوانند در قالب نذر طبیعت، برای ساخت و تجهیز آبشخورها به محیطبانان یاری رسانند و نقش مؤثری در حفظ حیاتوحش ایفا کنند.