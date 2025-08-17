اختلال در امواج رادیویی تلفن همراه و اینترنت در روز‌های تعطیل، نگرانی شهروندان منشاد را به دنبال داشته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد ،اختلال در امواج رادیویی تلفن همراه و اینترنت در روز‌های تعطیل، نگرانی شهروندان منشاد را به دنبال داشته و موجب ایجاد مشکلاتی برای برقراری ارتباط و حتی ارائه خدمات اورژانس و نهاد‌های امدادی شده است.

مردم منشاد از مسئولان ارتباطات استان خواستار رفع مشکل و تقویت امواج تلفن همراه و اینترنت شدند.

زارع، مدیر مخابرات منطقه یزد، با اشاره به اینکه مناطق تفت و مهریز در اواخر هفته با کمبود پهنای باند مواجه می‌شوند، گفت: علت این اختلال انتقال پهنای باند از طریق رادیویی است که محدودیت دارد. به گفته او، افزایش ظرفیت رادیویی انجام شده، اما پاسخگوی مصرف در روز‌های پرترافیک نیست.

وی تنها راه‌حل را اجرای طرح فیبر نوری عنوان کرد و افزود: این طرح آماده و به وزارت ارتباطات ارسال شده و پس از تأمین هزینه‌ها اجرا خواهد شد.