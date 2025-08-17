پخش زنده
امروز: -
مدیر شعب بانک مسکن خوزستان از آغاز پرداخت تسهیلات تا سقف ۲ میلیارد ریال برای نصب و راهاندازی نیروگاههای خورشیدی خانگی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یاور عسکری اظهار کرد: با توجه به ناترازی تولید و مصرف انرژی در کشور به خصوص استان خوزستان به عنوان یک استان گرمسیر و چالشهای تأمین برق بهویژه در فصل تابستان، توسعه منابع انرژی تجدیدپذیر از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی افزود: انرژی خورشیدی به دلیل فراوانی، پاکبودن و قابلیت بهرهبرداری در مقیاسهای مختلف، نقشی کلیدی در سیاستهای کلان کشور دارد.
به گفته عسکری، نیروگاههای خورشیدی کوچکمقیاس میتوانند فشار بر شبکه سراسری برق را کاهش داده، برق پایداری برای خانوارها و واحدهای تولیدی فراهم کنند و به حفظ محیطزیست کمک کنند. بر این اساس، بانک مسکن تسهیلاتی تا سقف ۲ میلیارد ریال، معادل ۸۰ درصد هزینه کل مندرج در پیشفاکتور، برای نصب نیروگاههای خورشیدی خانگی با ظرفیت حداکثر ۵ کیلووات در نظر گرفته است.
وی با اشاره به اینکه لازمه دریافت این تسهیلات خرید اوراق حق تقدم مسکن است، توضیح داد: مدت بازپرداخت این تسهیلات حداکثر ۴۸ ماه بوده و وثایق و تضامین آن متناسب با رتبه اعتباری متقاضی تعیین میشود.
مدیر شعب بانک مسکن استان خوزستان توضیح داد: مراحل دریافت این تسهیلات شامل تشکیل پرونده با ارائه پیشفاکتور رسمی یا قرارداد خرید نیروگاه خورشیدی، ارزیابی محل نصب توسط کارشناسان بانک و پرداخت تسهیلات پس از تأیید مدارک است.
عسکری گفت: این طرح، گامی مهم در راستای تقویت تابآوری انرژی خانوارها، کاهش خاموشیها و حمایت از توسعه پایدار محسوب میشود و نشاندهنده تعهد بانک مسکن به مسئولیتهای اجتماعی و حمایت از صنعت برق کشور است.