به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، استاندار گیلان با صدور پیامی به مناسبت ۲۶ مردادماه، سالروز بازگشت غرورآفرین آزادگان به میهن اسلامی، این روز را گرامی داشت.

متن پیام به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

۲۶ مردادماه یادآور لحظه‌ای فراموش‌نشدنی و سرشار از شور و شعف ملی است ؛ روزی که میهن اسلامی شاهد بازگشت آزادگان سرافرازی بود که سال‌ها در اردوگاه‌های دشمن، صبورانه و شجاعانه در برابر سختی‌ها ایستادگی کردند و پرچم عزت و آزادگی ملت ایران اسلامی را برافراشته نگاه داشتند.

آزادگان عزیز، تجسم عینی ایمان، مقاومت و پایمردی‌اند و خاطره حماسه‌آفرینی آنان برای همیشه در ذهن و جان ملت قدرشناس ایران ماندگار خواهد بود. بی‌تردید استقامت آنان سرمایه‌ای گرانبها برای اعتلای کشور و الگویی ارزشمند برای نسل امروز و فرداست.

اینجانب فرارسیدن این روز بزرگ را به تمامی آزادگان سرافراز به‌ویژه آزادگان عزیز گیلانی و خانواده‌های معظم ایشان تبریک و تهنیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای همگان عزت، سلامت و توفیق روزافزون مسئلت دارم.

هادی حق‌شناس، استاندار گیلان